L'Attacco dei Giganti: il cosplay di Annie Leonhart di NadyaSonika è iperrealistico

Torniamo nelle atmosfere de L'Attacco dei Giganti con questo incredibile cosplay di Annie Leonhart da parte di NadyaSonika, facente parte di un nuovo set che si potrebbe definire "iperrealistico", considerando la cura messa nella riproduzione del personaggio e delle ambientazioni caratteristiche della serie.

Quello che colpisce nell'interpretazione di NadyaSonika, come successo anche in altre performance da parte della medesima cosplayer, è anche la grande ricerca effettuata nella scelta delle ambientazioni. In questo caso, per trovare uno scenario simile a quello originale de L'Attacco dei Giganti, la modella e la troupe si sono spostati fino a Nördlingen, in Germania, che è in effetti considerata la cittadina ispiratrice del Distretto Shiganshina nella serie.

La somiglianza delle case e delle strade con quelle del manga e dell'anime è in effetti molto marcata: gli edifici a graticcio caratteristici della zona in questione sembrano proprio uscire dall'anime e dimostrano come Hajime Isayama abbia effettivamente preso spunto da paesi del genere per inscenare le avventure della propria opera.

Annie, come sanno bene i fan del manga/anime, è un personaggio complesso e sfaccettato, emersa come valida combattente dalle selezioni per il 104° Corpo di Addestramento Reclute ed entrando a far parte successivamente del Corpo di Gendarmeria. È una ragazza solitaria e fredda, chiusa e difficilmente avvicinabile, ma è anche in grado di esprimere i propri sentimenti con sincerità, come emerge chiaramente nel corso della storia.

Si tratta comunque di un personaggio che emerge come carismatico all'interno del cast de L'Attacco dei Giganti, sia per il suo senso del dovere e della giustizia, sia per la decisione che la caratterizza in combattimento e fuori ma anche per il fatto che di custodire un segreto fondamentale, che emerge nel corso della storia.