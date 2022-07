Record of Ragnarok, il cosplay di Aphrodite di pixiecosplay è mitologico

Ecco un nuovo cosplay di Aphrodite, dall'amatissima serie giapponese Record of Ragnarok, nato dalla visione dalla cosplayer pixiecosplay, che la rende ancora più mitologica, anche nella voce. Non è la prima volta che vi proponiamo un'opera di questa cosplayer, ma fa sempre piacere farlo.

Come potete vedere pixiecosplay ha riprodotto il costume con grande efficacia, grazie anche alle affinità elettive tra i suo fisico e quello della dea. La nostra si prodiga però in un piccolo sketch, che smorza la sensualità del personaggio, creando un effetto quasi comico. L'importante, comunque, è che il costume sia ben fatto e che lei dimostri di trovarsi a suo agio indossandolo.

Come già riportato, Netflix ha da poco annunciato l'arrivo della seconda stagione dell'anime di Record of Ragnarok, che vedrà altri accesi combattimenti tra dei e uomini.

Record of Ragnarok racconta di un torneo organizzato dagli dei per decidere il destino del genere umano. I rappresentanti delle divinità si scontrano con quelli della nostra specie in combattimenti spietati. Chi avrà la meglio?