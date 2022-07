Warframe: l'anteprima delle novità della Tennocon!

Tra i free to play è indubbio che Warframe rappresenti un fenomeno piuttosto importante. Il titolo di Digital Extremes ha avuto i suoi alti e bassi, ma è riuscito a mantenere una fanbase dalle dimensioni davvero significative negli anni, e a rendere realtà molte delle ambizioni degli sviluppatori con le ultime espansioni. The New War in particolare ha rappresentato un notevolissimo passo avanti per la visione generale del gioco, capace di chiudere una linea narrativa primaria, tratteggiare in modo significativo l'universo di gioco, e introdurre una discreta lista di novità sviluppabili ulteriormente in futuro (ovviamente immancabili finché il gioco macina). Alla Tennocon di quest'anno, dunque, la fanbase aspettava parecchie notizie, e in particolare qualche informazione più solida sul già citato nuovo update di nome The Duviri Paradox. Beh, le informazioni sono arrivate, e noi abbiamo potuto ascoltarne parecchie in anteprima.

The Duviri Paradox doveva infatti essere un'espansione open world... e in parte lo è, ma ancora una volta sembra che il piano degli sviluppatori sia quello di offrire un'esperienza diversa rispetto al solito, e non solo perché marcatamente guidata dalla storia.