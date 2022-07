Yu Yu Hakusho, la serie Netflix ha un protagonista: ecco l'attore di Yusuke

La serie Netflix di Yu Yu Hakusho ha un protagonista ufficiale: l'attore che interpreterà il ruolo di Yusuke Urameshi è il giapponese Takumi Kitamura, che lavora anche come modello e cantante, e che potreste aver visto in Tokyo Revengers.

Presente fra i personaggi di Jump Force, Yusuke è un ragazzo che sacrifica la propria vita per salvare un bambino che stava per essere investito. Per questo suo gesto viene resuscitato e diventa un Detective del Mondo degli Spiriti.

Entrato in possesso di abilità speciali, il protagonista di Yu Yu Hakusho dovrà dunque vigilare sulle attività degli spiriti presenti sulla Terra, affrontando spesso combattimenti mortali con demoni malvagi che vogliono distruggere il mondo.

Sul piano estetico sembra che Kitamura abbia tutte le carte in regola per portare sullo schermo uno Yusuke Urameshi convincente, ma la recente esperienza con la serie di Cowboy Bebop, cancellata dopo una sola stagione, non fa ben sperare circa la riuscita di questo nuovo esperimento.