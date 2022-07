Stray, gli sviluppatori presentano i veri gatti a cui è ispirato il protagonista

Stray ci metterà alla guida di un simpatico randagio alle prese con una decadente città del futuro. Il personaggio tuttavia non è nato dal nulla, bensì si ispira a tre veri gatti che gli sviluppatori hanno voluto presentare al pubblico: Murtaugh, Oscar e Jun.

In uscita il 19 luglio, Stray ci vedrà controllare un gatto che dal punto di vista estetico si rifà al primo di questi felini, Murtaugh: un randagio anche lui, trovato fra le strade di Montpellier e adottato da un membro dello studio.

Murtaugh

È tuttavia Oscar ad aver donato l'anima al protagonista del gioco: si tratta di uno Sphynx che è stato presente negli uffici di BlueTwelve Studio quasi ogni giorno e si è prestato per mostrare agli animatori come realizzare movimenti realistici e al contempo dinamici dal punto di vista del gameplay.

Oscar

Infine c'è Jun, che ha svolto l'immancabile ruolo dirigenziale all'interno del progetto, controllando scrupolosamente che tutti svolgessero il proprio lavoro al meglio e monitorando costantemente i progressi nella realizzazione del gioco.

Jun

Sarà davvero interessante scoprire in che modo gli autori di Stray hanno combinato questi elementi per dar vita alla loro peculiare avventura, disponibile al lancio gratis per gli abbonati a PlayStation Plus Extra e Premium.