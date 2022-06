Stray disponibile al lancio anche per gli abbonati a PlayStation Plus Extra e Premium

Gli abbonati a PlayStation Plus Extra e Premium potranno giocare a Stray sin dal lancio, perché il gioco sarà incluso da subito nel loro abbonamento. Quindi dal 19 luglio 2022 tutti gli abbonati potranno interpretare il ruolo del gatto protagonista del gioco.

Si tratta di una novità interessante, considerando che Stray sarà uno dei primi giochi lanciati direttamente nella versione rinnovata dell'abbonamento.

Leggiamo altri dettagli sullo sviluppo, raccontati dal team di sviluppo stesso:

In Stray si interpreterà un gatto

La visione alla base del gioco, inizialmente chiamato "HK Project", ha iniziato a prendere vita sette anni fa nelle menti di Koola e Viv, i cofondatori di BlueTwelve Studio. È a dir poco stupefacente constatare che oggi quella visione ha preso forma diventando un vero e proprio videogioco, ormai pronto a essere vissuto e apprezzato, o almeno così ci auguriamo, da tante persone in tutto il mondo. Abbiamo imparato molto durante questo percorso. Di tutte le scoperte e sfide inaspettate che abbiamo affrontato, la creazione di un gatto interattivo è stata sicuramente la più complessa!

Provare a controllare un gatto, sia nella vita reale che nei videogiochi, non è certamente una passeggiata! Fin dall'inizio, sapevamo che i comandi e le animazioni della nostra superstar dovevano rasentare la perfezione, in modo da comunicare in maniera convincente quell'esaltante sensazione di agilità e movimento. Per questo Miko, il nostro animatore specializzato, ha preso davvero a cuore questa sfida passando molto tempo a consultare immagini e video di riferimento. La cosa positiva e anche piuttosto sorprendente che abbiamo scoperto è questa: sembra che l'intera Internet sia stata creata con il solo scopo di ospitare tonnellate di immagini e filmati di teneri e adorabili felini! Quindi ci siamo ritrovati con parecchio materiale di riferimento con cui lavorare.

Inoltre, circa l'80% del team di sviluppo possiede un gatto (o sono i gatti a possedere loro, dipende dai punti di vista) e anche noi abbiamo due gatti in ufficio che "collaborano" con noi quotidianamente! Si chiamano Oscar e Jun e, anche se non sono esattamente i membri più produttivi dello studio, certamente contribuiscono a renderlo un ambiente più allegro e vivo.

Vederli interagire con gli oggetti sparsi per l'ufficio (a volte riescono persino a spegnerci i PC nei momenti meno opportuni!) ci ha dato numerosi spunti per le varie interazioni feline eseguibili durante il gioco. Ovviamente queste interazioni sono state sottoposte al controllo e all'approvazione di Jun e Oscar in persona!

Ci siamo impegnati molto per rendere il nostro felino quanto più vivo e realistico possibile, in modo da garantire ai giocatori un'esperienza di esplorazione profonda e immersiva. Siamo davvero entusiasti di potervi finalmente mostrare, all'interno del nostro trailer, degli scorci di alcune nuove ambientazioni come "Antvillage", un insediamento costruito intorno a un'enorme cisterna. Si tratta di un ottimo esempio di come le eccezionali abilità del gatto abbiano permesso una maggiore libertà nel level design, specialmente per quanto riguarda la verticalità, rendendo possibile un'esplorazione del mondo su più livelli.

Quando abbiamo deciso di aggiungere lo zaino e B-12, il piccolo drone che segue il gatto ovunque, ci si è aperto un nuovo ventaglio di opzioni per l'interazione e la scoperta dell'ambiente di gioco. In particolare, la capacità di parlare con i personaggi del mondo si è rivelata fondamentale per fornire importanti dettagli sull'ambientazione o per scoprire la storia dei suoi abitanti.

Quest'incredibile avventura, ovvero lo sviluppo del nostro primo videogioco, sta ormai per giungere al termine, e non vediamo l'ora che arrivi il 19 luglio per scoprire come i giocatori reagiranno all'esplorazione di questo mondo peculiare e come si approcceranno ai suoi coloriti abitanti. Quindi, da parte dell'interno team, Jun e Oscar inclusi: buon divertimento!

Stray è pubblicato da Annapurna Interactive. Uscirà su PS5, PS4 e PC.