Diablo Immortal primo su App Store, Blizzard ringrazia

Diablo Immortal è primo in classifica su App Store, segno del grande interesse dei videogiocatori per il titolo, nonostante le difficoltà dello sviluppo e i problemi post annuncio. Blizzard ha colto l'occasione per ringraziare tutti quelli che lo hanno scaricato.

"Immortalità raggiunta. Grazie per aver reso Diablo Immortal primo su App Store."

Naturalmente stiamo parlando di successo iniziale del gioco e bisogna verificare se riuscirà a mantenerlo anche nei prossimi mesi, che poi è l'obiettivo di ogni live service con casse premio. Intanto possiamo dire che tutte le polemiche degli anni scorsi sono state superate, ossia non hanno influito moltissimo sull'interesse del pubblico, che finora è stato altissimo.

Leggiamo la descrizione ufficiale di Diablo Immortal, tratta da Battle.net:

Il male persiste

Ambientato tra gli eventi di Diablo II: Lord of Destruction e Diablo III, Diablo Immortal ti catapulta in un mondo frammentato che sta cercando di riprendersi. Con l'Arcangelo Tyrael dato per morto e i frammenti della Pietra del Mondo che contaminano ancora la terra, il destino di Sanctuarium è nelle mani degli avventurieri più coraggiosi. Dovrai dedicarti completamente alla causa per non far cadere l'umanità sotto i colpi degli Inferi Fiammeggianti.

Massacra i demoni dove vuoi

Massacrare demoni, ottenere oggetti potenti ed esplorare panorami infernali sono fondamentali in Diablo Immortal, il nuovo titolo della saga di Diablo. Disponibile su Android/iOS e PC, prova le tipiche dinamiche di gioco di Diablo ovunque tu sia.

Un'esperienza multigiocatore di massa

Dare la caccia ai demoni è diventato uno sforzo comune. Forgia alleanze con altri giocatori e collaborate per liberare Sanctuarium dal male nel primo GdR multigiocatore d'azione di massa nella storia di Diablo.

Un capitolo inedito della saga di Diablo

Fatti strada in una nuova storia e scopri eventi chiave che si sono abbattuti su Sanctuarium tra Diablo II: Lord of Destruction e Diablo III.

Scegli tra classi iconiche

Scegli tu come giocare a Diablo Immortal. Hai a disposizione sei classi uniche con mosse caratteristiche per eliminare i demoni. Annienterai i tuoi nemici a colpi d'ascia, li vaporizzerai con il potere arcano o li colpirai con una raffica di dardi da lontano? La scelta è tua.

Personalizzazione infinita

I cadaveri non saranno l'unica cosa che si accumulerà combattendo contro le orde degli inferi. Uccidendo gli avversari puoi ammassare allettanti bottini, come oggetti leggendari che supportano nuovi stili di gioco e aumentano considerevolmente le tue statistiche. Mischia e combina elementi diversi a tuo piacimento o cerca i set di armature che forniscono bonus unici.

Avventurieri a rapporto

Sanctuarium avrà bisogno dell'aiuto di tutti gli avventurieri per eliminare i demoni invasori. Giura fedeltà pre-registrandoti subito per Diablo Immortal e, se ci saranno almeno 30 milioni di giocatori pre-registrati, sbloccheremo un set cosmetico forgiato dalla luce e dalla giustizia per tutti i giocatori: il set cosmetico da Horadrim.

Diablo Immortal è disponibile per PC, sistemi Android e sistemi iOS. È un free-to-play, quindi potete accedere gratuitamente al gioco.