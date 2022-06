Marvel's Spider-Man per PC: confermati riflessi ray-tracing e supporto a mouse e tastiera

Tramite le pagine del PlayStation Blog, Insomaniac Games ha svelato maggiori dettagli sulle versioni PC di Marvel's Spider-Man: Remastered e Marvel's Spider-Man: Miles Morales annunciate nella notte durante lo State of Play di giugno 2022, confermando il supporto a mouse e tastiera e promettendo una serie di caratteristiche esclusive per queste versioni.

Con un post, Ryan Schneider, responsabile della strategia di franchising e delle relazioni di Insomniac Games, ha confermato che le due avventure degli arrampicamuri potranno essere giocatore interamente con mouse e tastiera, cosa che farà sicuramente piacere a chi proprio non sopporta i controller.

Allo stesso modo Schneider ha spiegato che la le versioni PC dei due Marvel's Spider-Man avranno una serie di caratteristiche specifiche della piattaforma, "come impostazioni di rendering e riflessi in ray-tracing". A parte questo, il responsabile Insomniac non si è sbottonato ulteriormente su ciò che i giocatori possono aspettarsi dai porting, con maggiori dettagli che verranno annunciati in seguito.

La versione PC di Marvel's Spider-Man Remastered sarà disponibile a partire dal 12 agosto 2022, mentre quella di Marvel's Spider-Man: Miles Morales è attesa durante il corso dell'autunno. Entrambi i porting sono realizzati da Nixxes, team dei PlayStation Studios specializzato in questo genere di conversioni.