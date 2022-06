Warhammer 40.000: Chaos Gate - Daemonhunters: trailer celebra il successo del gioco

L'editore Frontier Foundry e lo sviluppatore Complex Games hanno pubblicato un nuovo trailer di Warhammer 40.000: Chaos Gate - Daemonhunters per celebrare il successo del gioco su Steam e su Epic Games Store.

Si tratta del classico filmato con le citazioni della stampa, ovviamente quelle più positive verso il gioco, mescolate con scene di gameplay. Nel filmato possiamo vedere anche parte del livestream di debutto del Warhammer Skulls, il festival dedicato al franchise, che durerà fino all'8 giugno 2022.

Se volete saperne di più, leggete la nostra recensione di Warhammer 40.000: Chaos Gate - Daemonhunters, in cui abbiamo scritto:

Warhammer 40.000: Chaos Gate - Daemonhunters è sicuramente un titolo consigliato a tutti quelli che apprezzano la formula rinverdita dal reboot della serie XCOM di Firaxis, nonostante presenti una struttura della campagna più rigida. Per il resto è stato fatto un ottimo lavoro nell'adattare le meccaniche di gioco all'universo di Warhammer 40.000 e nel dare maggiore enfasi a certi momenti, così da creare un'esperienza più coinvolgente, soprattutto per quelli che conoscono bene e apprezzano l'universo di Games Workshop. Non ci troviamo di fronte a un capolavoro, ma a un ottimo strategico a turni di un sottogenere che non vede poi così tante uscite.