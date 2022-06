War Thunder: dei segreti militari cinesi sono stati condivisi nei forum del gioco

Un giocatore di War Thunder ha condiviso sul forum ufficiale sul simulatore di guerra free-to-play alcuni documenti con segreti militari della Cina. Nello specifico sono stati svelati dei dettagli sul DTC10-125, una munizione anti-carro.

Come riportato sulle pagine di Polygon, questa munizione, conosciuta anche come penetratore di energia cinetica, è in grado di perforare il metallo e fare breccia nei compartimenti interni del serbatoio di un carro armato, mettendolo fuori combattimento. Date queste capacità si trattava di un segreto militare non divulgato pubblicamente, fino a che l'utente in questione non si è lasciato sfuggire i dettagli in merito mentre cercava di far valere la sua opinione durante una discussione in uno dei thread del forum di War Thunder.

Le informazioni sono state rapidamente rimosse dal forum dai moderatori, ma non abbastanza in fretta dato che ormai stanno circolando in rete. L'immagine originale, che per ovvi motivi non riportiamo sulle nostre pagine, è piuttosto completa include un diagramma della munizione stessa e del suo involucro, chiamato sabot.

L'UK Defense Journal, un'organizzazione volontaria che tratta questioni relative alle forze armate di tutto il mondo, ha confermato la veridicità dell'informazione, facendo notare che, per quanto le specifiche del DTC10-125 erano già apparse in rete in passato, la documentazione pubblicata sui forum di War Thunder sembrerebbe confermare definitivamente l'esistenza di questa munizione.

E per quanto la vicenda possa sembrare assurda, a quanto pare non è la prima volta che informazioni classificate vengono svelate bellamente sui forum di War Thunder. Nel luglio 2021 sono stati riportati i dettagli del carro armato Challenger 2 del Regno Unito e a dicembre dello stesso anno anche quelli del Leclerc francese.