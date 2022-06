Blood Bowl 3: annunciato l'inizio della terza fase beta

Annunciato la terza fase beta di Blood Bowl 3, che durerà fino al 12 giugno e offrirà due nuove formazioni: i Rinnegati del Caos e l'Alleanza del Vecchio Mondo. Inoltre ci sarà una nuova caratteristica, che farà la prima apparizione nella serie: il gameplay e il terreno che influenza il gameplay. Leggiamo come viene presentata dagli sviluppatori:

Imbroglioni incalliti, combinaguai, veri e propri pericoli, le squadre dei Rinnegati del Caos riuniscono tutti i reietti che nessun allenatore sensato allenerebbe. Orchi, Skaven, Elfi Oscuri e persino Troll, Ogre o Minotauri giocano al fianco degli Umani più feroci. Se la diversità conferisce a questa fazione un vantaggio fisico (di certo non estetico), le sue squadre si dimostrano spesso incapaci di giocare insieme.

In termini di diversità, le squadre dell'Alleanza del Vecchio Mondo non hanno niente da invidiare ai Rinnegati del Caos. È nei bar delle gigantesche città del Vecchio Mondo che i compagni di bevute si sono riuniti in squadre. Combinano la forza grezza degli Ogre e dei Tremen, l'agilità degli Halfling, la testardaggine dei Nani e l'abilità degli Umani per sfruttare al meglio i talenti di ciascuno.

La terra dei Prescelti del Caos è un'ode alla desolazione: un pavimento di pietra dove non cresce l'erba, teschi giganti scolpiti e gradinate separate da una fossa dove vengono gettati i perdenti. Il campo diventa una camera di tortura a cielo aperto se uno dei giocatori vi versa il proprio sangue: le fosse si riempiono di lava fusa e i giocatori, assaliti dal calore, nella migliore delle ipotesi avranno difficoltà a muoversi, nella peggiore soffriranno di insolazione e dovranno rimanere a bordo campo.

Un'altra delle piazzole presentate è dedicata a una delle divinità del caos: Nurgle. Già poco rassicurante, questo giardino putrido si risveglia quando un giocatore muore durante un'azione. Non appena ciò accade, compaiono piante carnivore e una moltitudine di vermi che iniziano a brulicare, ostacolando la corsa e la presa di palla dei giocatori più veloci.

L'ultimo campo di gioco presentato è quello degli Elfi Oscuri. Costruito sull'acqua e simile al ponte di una nave, questo campo suggerisce che gli esseri che vi si trovano sono più simili a marinai che a giocatori. Con il primo touchdown e il boato della folla, questo strano viaggio acquatico si trasforma in un incubo, con il risveglio di un mostro tentacolare. La piattaforma diventa instabile e per i giocatori messi al tappeto sarà più difficile riprendere conoscenza. Infine, muoversi troppo velocemente potrebbe attirare l'attenzione del mostro, che non esiterebbe ad attaccarvi!

Vediamo anche un video con tutti gli aggiornamenti lato sviluppo:

Blood Bowl 3 è in sviluppo per PC, Xbox One, Xbox Series X e S, PS4, PS5 e Nintendo Switch.