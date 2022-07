Nintendo ha pubblicato un tweet inquietante sullo stare all'interno di un gatto

Nintendo ha pubblicato uno strano tweet sulla piacevolezza di stare all'interno dei gatti, probabilmente come forma di partecipazione all'hype per l'uscita di Stray, senza rendersi però conto che il testo suonava come particolarmente inquietante, nonostante le intenzioni fossero completamente opposte.

Il tweet recitava: "Miao miao miao! Niente è meglio dell'interno di un gatto!" per poi mostrare una foto di Mario Gatto circondato da tenere micetti. Ora, chi si occupa della comunicazione social di Nintendo avrebbe potuto semplicemente scrivere "Niente è meglio di vestirsi da gatto" oppure "Niente è meglio che vestire i panni di un gatto", o ancora "Niente è meglio di trasformarsi in gatto", tanto per fare qualche esempio, e nessuno avrebbe avuto niente da obiettare.

Purtroppo però quella frase è abbastanza inquietante e fa pensare a manovre turpi attuate da Mario contro un simpatico felino per diventare Mario Gatto. Evidentemente è un tweet mal scritto che voleva risultare simpatico, ma che è risultato soltanto grottesco. Capita. L'importante è nessun gatto sia stato privato delle sue interiora nel processo.

Quella di Mario Gatto è una trasformazione del personaggio introdotta in Super Mario 3D World, che gli consente di arrampicarsi su alcuni oggetti.