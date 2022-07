Digital Extremes e Airship Syndicate collaborano a un gioco d'azione fantasy free-to-play

Digital Extremes, lo studio di Warframe, e Airship Syndicate, lo studio di Darksiders: Genesis, hanno annunciato di aver avviato una collaborazione per lo sviluppo di un gioco d'azione fantasy free-to-play, che sarà presentato ai The Game Awards 2022. Per adesso, purtroppo, non se ne conosce nemmeno il titolo.

I dettagli forniti in merito sono pochi e molto generici. Il gioco misterioso sarà basato sui personaggi, sarà in terza persone e sarà ambientato in un mondo originale, ossia completamente nuovo. L'idea fondamentale è quella di dare ai giocatori la possibilità di vivere delle avventure insieme agli amici. Vedremo come i buoni propositi saranno tradotti in gameplay.

Da notare che Richard Browne, il capo della divisione di Digital Extremes che si occupa dei progetti esterni, ha già lavorato con Joe Madureira (creative director) e Ryan Stefanelli (presidente di Airship Syndicate) ai tempi del primo Darksiders, quindi è probabile che sia stato lui a creare un ponte tra le due compagnie.

Per il resto del gioco non è stato detto altro. Nel video che potete vedere nella notizia appaiono delle breve sequenze di gioco che mostrano alcuni dettagli del gioco, in particolare lo stile grafico molto colorato. Bisogna aspettare dicembre per avere la presentazione completa del gioco.