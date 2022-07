Soulframe, trailer annuncia lo spin-off di Warframe, un gioco di ruolo d'azione MMO free-to-play

Digital Extremes ha annunciato a sorpresa con un trailer in computer grafica Soulframe, un gioco di ruolo d'azione MMO free-to-play, spin-off di Warframe. Il video è stato pubblicato in occasione del TennoCon 2022 e presenta quelle che saranno le atmosfere del gioco, svelando al contempo alcuni dei suoi temi. In particolare quello del rapporto tra i personaggi e la natura, che pare sarà centrale.

Del gioco non si sa ancora praticamente nulla, a parte che è ancora nelle prime fasi di sviluppo. Quindi non aspettiamocelo per il 2022, e probabilmente nemmeno per il 2023.

A maggio 2022 era stata avvistata la registrazione del marchio "Soulframe" da parte di Digital Extremes. Ora quel progetto si è concretizzato e sappiamo di cosa si tratta. Vediamo qualche immagine presa dal trailer:

Geoff Crookes, il creative director, ha detto del gioco: "Con il mondo e gli elementi tematici di Soulframe stiamo cercando di tornare a ciò che ci piaceva quando eravamo piccoli e prendere ispirazione dai complessi mondi fantasy di cui ci siamo innamorati crescendo. Il nostro team è davvero interessato all'idea di far collidere natura e umanità e stiamo studiando molti di questi temi, filtrandoli con la nostra sensibilità, mentre giochiamo con le idee di restauro ed esplorazione."

Cosa significherà mai? Staremo a vedere quando si saprà qualcosa di più di Soulframe. Facendo qualche ipotesi, è probabile che come Warframe, anche Soulframe arrivi su console e PC. Se vi interessa, c'è anche un sito ufficiale in cui potete andare a... pregare il cielo. Per ora non c'è altro.