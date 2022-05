Soulframe registrato da Digital Extremes in Europa: è il seguito di Warframe?

Digital Extremes, il team responsabile di Warframe, ha recentemente registrato il trademark di Soulframe, cosa che potrebbe far pensare al titolo di un seguito per il popolare action multiplayer online free-to-play, che potrebbe essere vicino a un'evoluzione sostanziale.

Non ci sono altre informazioni al riguardo, al di là della conferma della registrazione del trademark avvenuta in Europa il 17 maggio 2022, ovvero ieri. Il titolo, Soulframe, è chiaramente simile a Warframe e potrebbe significare una continuità ideale tra un primo e un secondo capitolo, anche se evidentemente non si tratterebbe proprio di una serie lineare, visto il cambio di nome.

D'altra parte, Warframe sta andando avanti dal 2013 in maniera continuativa, con la bellezza di 11 espansioni viste finora nei suoi 9 anni di storia, tra cui l'ultima, Angels of the Zariman, emersa proprio di recente.

Warframe, un'immagine del gioco

Si tratta di un gioco online ancora molto popolato e che probabilmente ha ancora parecchi mesi di attività davanti, ma questo non esclude possibili progetti ulteriori e forse paralleli da parte di Digital Extremes.

Uno di questi potrebbe dunque essere Soulframe, che potrebbe affiancarsi a Warframe senza sostituirlo di netto, ma al momento possiamo fare solo speculazioni su cosa possa essere. Ovviamente, trattandosi solo di un trademark, potrebbe essere anche soltanto una manovra cautelativa, volta a registrare il titolo per un eventuale utilizzo successivo che potrebbe anche non avvenire.