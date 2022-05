Offerte Amazon: cavi USB A-C da 0.5m e 2m per smartphone, Switch, tablet a un super prezzo

Le offerte Amazon di oggi ci permettono di acquistare un pacchetto di tre cavi USB A - USB C da 0.5 metri e 2 metri. Lo sconto è del 31%, per il miglior prezzo di sempre. Il prezzo pieno per questo tris di cavi è 9.99€. In realtà, negli ultimi mesi erano in vendita anche a un prezzo superiore. Il prezzo odierno, in ogni caso, è il più basso di sempre. Il prodotto è venduto e spedito da Amazon.

Questi cavi USB C sono compatibili con gli smartphone e i tablet più moderni, così come con Nintendo Switch, ma anche alcuni tipi di cuffie e altoparlanti bluetooth. Questi cavi supportano la ricarica rapida e la trasmissione di dati fino a 480 mbps. Il rivestimento intrecciato permette la massima resistenza, soprattutto verso la parte finale dove il cavo si piega. Il pacchetto include un cavo da 0.5 metri e due cavi da 2 m.

Pacchetto di tre cavi USB A - USB C da 0.5 metri e 2 metri

Questa notizia include un link con affiliazione ad Amazon che può fruttare una commissione a Multiplayer.it.