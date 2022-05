Outward: Definitive Edition disponibile per tutte le piattaforme

Outward: Definitive Edition è finalmente disponibile. Si tratta della versione riveduta e corretta, oltre che comprensiva di tutti i contenuti pubblicati nel corso degli anni, di uno dei giochi di ruolo hardcore per eccellenza. Potete acquistarlo per PC, Xbox One, PS4 e per la prima volta in assoluto per PS5 e Xbox Series X e S.

Pubblicato anche un trailer di lancio per festeggiare il lieto evento:

Leggiamo altri dettagli tratti dal comunicato stampa ufficiale:

Il titolo comprende il gioco base di Outward così come i due DLC - The Three Brothers e The Soroboreans - insieme ad una miriade di aggiornamenti sulla qualità, aggiustamenti al bilanciamento e anche alcuni nuovi contenuti.

Outward: Definitive Edition include:

Nuovi incontri unici nei dungeon

Nuovi scenari

Nuove malattie

Incantesimi e creazione migliorati

Ottimizzazione visiva

Più totem workshop

E altro ancora

Gli avventurieri esperti che possiedono il gioco base e il DLC The Three Brothers possono riscattare una copia gratuita della Definitive Edition; Per i nuovi arrivati: cosa aspettate? Questa è l'occasione perfetta per conquistare il mondo di Outward!