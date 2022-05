Voti di Famitsu, giudizi tiepidi per Five Nights at Freddy’s: Security Breach

I voti espressi dalla rivista giapponese Famitsu questa settimana non sono particolarmente interessanti. Tratti dal numero 1746, comprendono solo una manciata di titoli, tutti più o meno buoni, ma senza eccellenze. Il voto più basso è quello di Five Nights at Freddy's: Security Breach, che porta a casa soltanto un 30/40, un giudizio discreto per gli standard della rivista giapponese. Comunque sia vediamo l'elenco completo delle recensioni, con relativi giudizi:

Five Nights at Freddy's: Security Breach (PS5, PS4) - 8/8/7/7 [30/40]

Radiant Tale (Switch) - 8/8/8/8 [32/40]

Yurukill: The Calumniation Games (PS5, PS4, Switch) - 8/8/8/8 [32/40]

I giochi più interessanti del mese sono Yurukill: The Calumniation Games, uno sparatutto classico mescolato a una visual novel, e Radiant Tale, una visual novel pura. Entrambi hanno portato a casa un 32/40.

Prima di lasciarvi vi ricordiamo che Famitsu esprime i voti in quarantesimi, come risultato della somma dei giudizi di quattro redattori.