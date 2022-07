Hook è la nuova divisione publishing di Digital Bros

Digital Bros ha annunciato la fondazione di Hook, una nuova divisione dedicata al publishing dei giochi indipendenti. Già annunciati i primi progetti: Kingdom of the Dead di Dirigo Games, Madshot di Overflow e Unholy di Duality Games. Presto saranno tutti presentati, insieme a dei titoli non ancora annunciati.

Il team di Hook

Leggiamo altri dettagli tratti dal comunicato stampa ufficiale:

Digital Bros Spa, Azienda quotata sul segmento STAR di Borsa Italiana e che opera nel mercato mondiale dei videogiochi, ha annunciato la creazione di HOOK, una nuova divisione publishing del Gruppo.

HOOK, la cui sede è negli uffici di Milano di Digital Bros, include veterani del settore con oltre 20 anni di esperienza e si concentra sullo scouting di sviluppatori indipendenti di talento per aiutarli a pubblicare e commercializzare i loro giochi nel mercato mondiale. HOOK offre soluzioni complete per le esigenze degli sviluppatori che includono anche finanziamenti, supporto allo sviluppo, QA, localizzazione, marketing e PR.

Alcuni dei progetti di HOOK includono KINGDOM of the DEAD (Dirigo Games), Madshot (Overflow), Unholy (Duality Games) e altri titoli non ancora annunciati.

La creazione di HOOK fa seguito alle ultime acquisizioni del Gruppo Digital Bros (Supernova Games Studios, DR Studios, InfinityPlus 2, Kunos Simulazioni e Avant Garden) e consente a Digital Bros di espandere la sua capacità di pubblicazione mondiale oltre la rinomata etichetta 505 Games (Death Stranding, Control, Bloodstained, Terraria).