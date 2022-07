Havsala: Into the Soul Palace, la recensione di un puzzle-game filosofico

Ve ne parleremo nella recensione di Havsala: Into the Soul Palace .

Tra le mille declinazioni che possono prendere i videogiochi, c'è spazio anche per avventure meno ambiziose dei tripla A di cui quotidianamente si è voraci di notizie e di attenzioni. In questo mare sconfinato di speranze, epigoni e scommesse, ci sono piccole esperienze che riescono a emergere a sufficienza da potersi comunicare oltre la propria piccola platea. In questo contesto, una piccola avventura di origine turca dal titolo Havsala: Into the Soul Palace si è avvicinata al lancio senza pretese, quasi sottovoce e con il fascino che può suscitare un gioco investigativo a cavallo tra storia, filosofia e occulto, completamente illustrato a mano.

Il tutto si svolge all'interno di una stanza avulsa da tempo e spazio, in cui il giocatore è chiamato a ripercorrere le vite di questi uomini che hanno vissuto in alcuni momenti storici di fermento del pensiero. Il loro punto di vista viene esplorato tramite delle pagine di un diario in cui si raccontano e che è stato lasciato da loro in questa stanza, assieme a tutti gli elementi che consentono al giocatore di dedurre il resto. Infatti la parola turca havsala, può essere tradotta sia come bacino, ma anche come "comprendere con la mente", e così è da interpretare per la lettura del titolo.

Havsala: Into the Soul Palace è, prima ancora che un puzzle game investigativo, un'esperienza filosofica. Il gioco del team indipendente turco Stratera Games ha scelto una formula fortemente narrativa, dalle semplici meccaniche punta e clicca, ricca di testi e immagini di storia della filosofia scientifica ed esoterica. È un viaggio attraverso secoli di pensiero critico, che si compie nella risoluzione di una serie di enigmi visivi, meccanici e concettuali, che servono a risolvere i misteri che si celano dietro alle vite dei personaggi.

Uno degli enigmi di Havsala: Into the Soul Palace

Lo stile degli enigmi è molto variegato e nonostante il tutto si svolga in un'unica stanza, non si ha l'impressione di trovarsi di fronte a un gioco limitato. In generale una volta compresa la chiave della soluzione non è difficile procedere con gli enigmi, ma nel caso si dovesse rimanere bloccati c'è modo di chiedere un suggerimento. Il diario dell'avventura che tiene conto di tutti i passaggi fino a quel momento completati, scriverà anche quello successivo in rosso, sostanzialmente descrivendo parte delle azioni necessarie per risolverlo.

Il tasso di sfida risulta quindi basso, ma non banale, dimostrando l'obiettivo di Havsala d'intrattenere, coinvolgendo il giocatore e stuzzicandolo con l'ingegno piuttosto che mettendolo realmente in difficoltà o bloccandolo in una fase dell'esperienza. La proposta contenutistica arguta, che cita calibri massimi della filosofia antica e moderna, si accompagna a un'atmosfera convincente, che incornicia un quadro di gioco ben realizzato, seppur modesto.