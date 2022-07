The Sims 4: il nuovo aggiornamento introduce l'orientamento sessuale dei Sims

Maxis ha annunciato che nel prossimo aggiornamento gratuito di The Sims 4 sarà aggiunto l'orientamento sessuale dei Sim, per rendere il gioco ancora più inclusivo. Come funzionerà? Attualmente i Sim sono attratti dalle persone con cui le fa flirtare il giocatore, a prescindere dal loro sesso. In generale il sistema funziona, ma non copre tutte le possibili casistiche.

Con il prossimo aggiornamento però, l'orientamento sessuale diventerà un'opzione selezionabile, ossia sarà possibile renderlo un tratto fisso di un Sim. Quindi si potrà decidere da chi è attratto un Sim, oppure se è aromantico e asessuale (non selezionando nessuna opzione).

Leggiamo la spiegazione tratta direttamente dal blog ufficiale del gioco:

Come funziona

Con l'orientamento sessuale, potrete assegnare una serie di parametri di attrazione relativi al vostro Sim. In basso è raffigurata la funzione dedicata all'orientamento sessuale in "Crea un Sim".

Il mio Sim è attratto da:

È una semplice dichiarazione dei Sims da cui il vostro Sim è attratto. Se un Sim il cui sesso non corrisponde alle impostazioni di attrazione del vostro Sim tenta un'interazione romantica con lui, viene rifiutato.

Le opzioni di orientamento sessuale di The Sims 4 Potete spuntare qualsiasi combinazione di caselle di attrazione (anche tutte o nessuna) in conformità all'orientamento romantico del vostro Sim. In futuro potremo ampliare la funzione in modo da includere ulteriori identità sessuali al momento non disponibili. Prevedo che saranno sollevate delle obiezioni riguardo alle opzioni sessuali iniziali, che sono binarie. Dal punto di vista della meccanica, i Sims non binari non esistono ancora in The Sims 4. Anche se abbiamo compiuto progressi notevoli nella rappresentazione dei Sims non binari con l'aggiornamento dei pronomi, riconosciamo che i pronomi non sono equivalenti alle identità sessuali e che sotto questo aspetto abbiamo ancora della strada da fare. Ne parlerò più diffusamente nelle domande frequenti. Il mio Sim sta esplorando romanticamente:

Tale impostazione determina se l'orientamento sessuale del vostro Sim possa cambiare nel corso del gioco e ci permette finalmente di raccontare due storie importanti. La prima è la storia di una persona che ha capito chi è e ha una percezione netta e immutabile dei Sims da cui è attratta. È una condizione espressa da un Sim che non esplora romanticamente. I Sims la cui esplorazione è impostata su "No" non cambiano orientamento nel corso del gioco e rifiutano con fermezza le avances dei Sims da cui non sono sessualmente attratti. La seconda storia parla di una persona che si sta ancora guardando intorno. I Sims la cui esplorazione è impostata su "Sì" hanno un'impostazione iniziale del proprio orientamento sessuale per via della fase precedente, ma può cambiare nel corso del gioco. Man mano che il vostro Sim avrà interazioni romantiche, potrà accorgersi di essere molto cambiato rispetto all'inizio. Al mio Sim interessa fare fiki fiki con:

Tale impostazione determina con chi può fare fiki fiki il vostro Sim. Se state cercando di raccontare la storia di un Sim asessuale, potete evitare di selezionare tutte le opzioni. D'altro canto, potreste raccontare la storia di un Sim aromantico selezionando gli interessi di fiki fiki ed evitando di selezionare tutte le caselle di attrazione romantica. Ulteriori informazioni nelle domande frequenti.

Potete inoltre raccontare storie ancora più specifiche, per esempio quella di un Sim attratto da persone di vari orientamenti sessuali ma interessato all'intimità fisica con una sola di esse.

Il team ha voluto anche chiarire per quale motivo sono presenti solo due orientamenti sessuali:

Perché sono previsti due soli orientamenti sessuali?

È una domanda comprensibile, visto che abbiamo da poco pubblicato l'aggiornamento dei pronomi.

Cercherò di rispondere con la massima trasparenza: ciò è dovuto a limitazioni tecniche. Come anticipato, dal punto di vista della meccanica i Sims non binari non esistono ancora in The Sims 4. Al momento della creazione, è ancora necessario effettuare una scelta di genere binario per il proprio Sim, a prescindere dalle impostazioni sui pronomi. Ci auguriamo di aver dato prova di impegno nel miglioramento della rappresentazione delle identità sessuali con funzioni come la personalizzazione di genere, che consente di ridefinire le impostazioni relative a corporatura, preferenze di abbigliamento, gravidanza e uso del gabinetto. Riteniamo che l'aggiornamento dei pronomi costituisca un altro passo importante verso una migliore rappresentazione dei generi non binari, ma riconosciamo anche che i pronomi non equivalgono alle identità sessuali.

The Sims 4 ha ormai 8 anni e si basa su sistemi che in origine furono progettati con opzioni sessuali binarie. Negli anni successivi abbiamo raggiunto delle tappe importanti come la personalizzazione di genere, i pronomi e ora l'orientamento sessuale. È un viaggio ancora in corso che prevede molte altre tappe, come l'introduzione di sistemi meccanici adeguati che supportino appieno i Sims non binari.