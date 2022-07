The Sims 4: parliamo di inclusività con Anna Huerta, Creative Director di Maxis

Il mese del Pride è finito da qualche settimana, ma temi come quello dell' inclusività non possono e non devono essere relegati ad un singolo momento dell'anno o alla stagionalità. Un concetto che ormai Maxis ha sposato appieno con il suo The Sims 4 , gioco felicemente inclusivo da sempre, capace di bilanciare sapientemente temi delicati e sentiti dalla community alle tipiche stranezze della serie, piante bovine incluse. Abbiamo avuto l'occasione di parlare di questo aspetto direttamente con una delle sviluppatrici di Maxis, la creative director Anna Huerta e vi riportiamo l'interessante scambio avuto nella seguente intervista .

Da weird a wholesome

L'amore ai tempi del primo The Sims

Dalla sua creazione a oggi, The Sims è cambiato molto. Nato come gioco divertente e votato all'intrattenimento più spinto, con il passare degli anni ha cambiato decisamente tono, diventando forse il capostipite del cosiddetto genere wholesome. Questo termine inglese può essere tradotto con salubre o più semplicemente sano e, adottandolo per estensione al mondo dei videogiochi, gli wholesome game sono tutti quei titoli capaci di farci stare bene. Niente competizione, niente meccaniche ansiogene, solo un luogo tranquillo e sicuro dove trascorrere del tempo ed esprimere noi stessi. E The Sims è diventato proprio questo nel tempo. Un cambiamento però non avvenuto solo per merito del team di sviluppo, ma in gran parte per volere della community che, dopo aver esorcizzato la propria frustrazione togliendo le scalette delle piscine e tappezzando di moquette i bordi dei caminetti, ha preteso qualcosa di più da The Sims. Abbiamo chiesto quindi alla Huerta come il team di Maxis ha vissuto questo cambiamento nel corso degli anni all'interno, e quanto è stato progressivamente difficile conciliare l'anima più strana dei Sim con questioni sempre più importanti e delicate come l'inclusività. "Il nostro team continua a sforzarsi di creare contenuti fuori dagli schemi, aprendo allo stesso tempo più porte all'inclusione nel gioco". I cambiamenti avvenuti dall'inizio di The Sims, spiega la Huerta, sono molteplici e in buona parte dipesi da come è evoluta la sensibilità dei giocatori: i tempi cambiano e con questi ciò che è considerabile comunemente appropriato. Evoluzioni legate anche al ricambio generazionale, dove ogni fascia di pubblico ha un suo modo di percepire il mondo, e anche alla crescita del team, che conta sempre più sviluppatori provenienti da contesti sempre più eterogenei. "Vogliamo assicurarci che il nostro marchio sia destinato anche a un pubblico ampio e globale. Ci sforziamo ancora di mantenere le cose strane (noi siamo strani!), garantendo al contempo che il nostro gioco sia sicuro per i giovani e per un pubblico internazionale".

Il mio matrimonio celebra l'amore e l'inclusione

Per questo motivo, sempre più espansioni di The Sims 4 scelgono temi adatti ad ospitare una crescente inclusività e appartenenza culturale, come ad esempio il recente game pack Il Mio Matrimonio. Qual è il dialogo che nasce nel team quando vanno affrontare espansioni e game pack di questo tipo? "Al momento il mantra del team è che la diversità è un pilastro, non una caratteristica. Più facile a dirsi che a farsi! Il nostro team ha per lo più una mentalità occidentale, più precisamente della costa occidentale... e ancora più precisamente di San Francisco. Siamo molto consapevoli, e per scuotere questa mentalità è necessaria l'intenzione. Parte di ciò consiste nell'assumere membri del team responsabili della progettazione e dello sviluppo del gioco provenienti dalle realtà più disparate. Stiamo espandendo il nostro studio sia a livello internazionale che in Nord America".

"Un'altra parte è la collaborazione con i nostri partner di DE&I (Diversity, Equity & Inclusion), che hanno uno staff dedicato per aiutarci a garantire che stiamo facendo del nostro meglio con la rappresentazione. Per via della ricerca culturale, dobbiamo prevedere un tempo iniziale di pre-produzione che va oltre il tipico ciclo di sviluppo di un gioco. Dobbiamo anche considerare come costruire la nostra tabella di marcia per sostenere l'aggiornamento dei nostri sistemi di backend per supportare le nostre esigenze".