Twitch: spettatori trollano lo stream della TwitchCon con delle foto del Dr Disrespect

Twitch sta tenendo la TwitchCon ad Amsterdam. Con la manifestazione in pieno svolgimento, alcuni spettatori si sono divertiti a trollare lo streaming ufficiale con immagini del Dr Disrespect, famosissimo streamer bannato dalla piattaforma a tempo indeterminato nel 2020, che non può essere mostrato in alcun modo durante gli stream, pena il ban.

Il Dr Disrespect è censurato su Twitch

Molti non hanno mai accettato la durezza del provvedimento contro il Dr Disrespect, pur non conoscendone la motivazione (mai svelata dalle parti) che si è trasformato in una specie di damnatio memoriae contro il personaggio, comunque rinato su YouTube.

Gli spettatori della TwitchCon hanno quindi deciso di vendicare il Dr Disrespect, pubblicandone il volto nei commenti. Come? Usando delle foto del dottore come avatar. Alcuni dei commenti sono apparsi durante lo streaming, nella parte bassa, facendo in qualche modo tornare il personaggio sulla piattaforma. In un caso è stato sullo schermo per più di un minuto.

A un certo punto la regia si è accorta della cosa e ha provato a dare il tempo di rimuovere i commenti mostrando Fall Guys. Purtroppo non ha funzionato e in chat si è scatenata l'ilarità contro il goffo tentativo.

Per risolvere, forse Twitch dovrebbe semplicemente rimuovere questa assurda censura del personaggio, perché se il ban personale è comprensibile (è un affare tra la piattaforma e lo streamer), questo tentativo di cancellazione completa appare abbastanza incredibile.