God of War Ragnarok: trailer cancellato riportava la vecchia data d'uscita di Starfield

God of War Ragnarok doveva uscire l'11 novembre 2022, ossia lo stesso giorno di Starfield? Così parrebbe da un trailer pubblicato da Sony, che riportava esattamente quella data d'uscita, invece di quella definitiva del 9 novembre 2022.

Il trailer è poi stato cancellato. In realtà potrebbe trattarsi di un semplice errore, visto che il testo del tweet riportava la data corretta. Oppure c'è stato un ripensamento e in quel trailer era rimasta la vecchia data. Comunque sia si tratta giusto di una curiosità e come tale va presa.

Del resto seppure God of War Ragnarok e Starfield fossero usciti lo stesso giorno, non si sarebbero incrociati, visto che uno sarà giocabile solo su PS4 e PS5, mentre l'altro su Xbox Series X e S e PC. Comunque sia il rinvio di Starfield al 2023 ha reso l'eventualità impossibile.

Da notare che c'è anche chi è riuscito a conservare il video:

Per il resto vi ricordiamo che God of War Ragnarok metterà fine alle avventure nordiche di Kratos e Atreus. Sony sta facendo di tutto per non diffondere dettagli sulla storia. Probabilmente dedicherà al gioco un intero State of Play, come già fatto con Horizon Forbidden West e Gran Turismo 7, per presentarlo al meglio e dare ai giocatori le informazioni che mancano. Intanto è possibile prenotarlo.