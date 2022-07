The Sims 4: Vita da Liceali, con il nuovo expansion pack si torna sui banchi di scuola

Quello delle scuole superiori è un periodo che tutti noi, per motivi più o meno felici ricordiamo bene: gli amici, i compagni di scuola, qualche consiglio d'istituto in cui abbiamo fatto più casino del solito. Ma anche le prime cotte, i drammi adolescenziali, i brutti voti e persino una sospensione sono tutte cose che rimangono impresse nella memoria. E se noi le abbiamo vissute in modo così intenso, perché non dovrebbero farlo anche i nostri Sim? Con il nuovo expansion pack Vita da liceali, The Sims 4 amplia le possibilità di gioco per i nostri Sim adolescenti, offrendo un'espansione interamente dedicata ai drammi adolescenziali e scolastici. Abbiamo avuto modo recentemente di assistere ad una presentazione a porte chiuse, dove gli sviluppatori Jessica Croft (Senior Game Designer) e George Pigula (Lead Producer) hanno giocato una demo dell'espansione, in arrivo su PC e console il 28 luglio al prezzo di 35,99€. Vi raccontiamo tutte le informazioni più importanti di The Sims 4: Vita da liceali all'interno della nostra anteprima.

High School Musical, Gen-Z edition Benvenuti alla Copperdale High School, la scuola superiore del nuovo quartiere Se parliamo di drammi liceali, è probabile che il nostro pensiero si focalizzi su recenti prodotti di intrattenimento che hanno visto proprio gli studenti come protagonisti, come ad esempio Riverdale, ma soprattutto il famoso e blasonato Euphoria. Il mondo di The Sims 4, come sanno bene i giocatori, è un universo bizzarro e buffo ma sicuramente privo di tematiche particolarmente forti, presenti al contrario all'interno delle due serie TV appena menzionate. Niente alcol, niente sesso esplicito, niente droga o drammi psico-emotivi. Vita da liceali offre ai giocatori un'esperienza decisamente più gioiosa e sicura, vicina per tono alla storica serie di pellicole per ragazzi targata Disney High School Musical, quella che nei primi anni 2000 lanciò Zac Efron e Vanessa Hudgens nel firmamento hollywoodiano. Fortunatamente, quello è un riferimento utile soltanto a comprendere il tono dell'espansione, e non di certo lo stile estetico scelto per i nostri giovani Sim... che al contrario sono molto più stilosi di quando non lo fossimo noi ai nostri tempi. Nello specifico, dice Jessica Croft, l'obiettivo per Vita da liceali era offrire più stili piuttosto che lavorare attorno a un singolo tema come accade solitamente per le espansioni di The Sims 4. Probabilmente questa potrebbe essere l'espansione più difficile con cui relazionarsi, non solo perché l'ambiente scolastico è quello del classico college americano, molto lontano dall'atmosfera nostrana che si respira nei licei e istituti tecnici italiani, ma anche perché a essere protagonista è la Gen-Z, ovvero quei giovani nati in un arco temporale che va dal 1997 al 2012 ( inserire battuta sul fatto che esistono esseri umani sul nostro pianeta nati dopo il 2010, ndr). I post-millennial sono una generazione molto diversa da quelle che la precedono: più concentrati sull'espressione di sé stessi che alla ricerca di un'omologazione estetica che li faccia sentire accettati, i Gen-Z sono attenti specialmente al tema ambientale, ed ecco perché nell'offerta della modalità CUS (Crea un Sim) sono presenti i più disparati pezzi di abbigliamento, alcuni dei quali simili a quelli reperibili nei mercatini vintage e dell'usato, visto che la tematica della moda sostenibile e del fast-fashion è molto sentita tra i giovanissimi. Per l'occasione è stata stretta una partnership con la app Depop, dedicata al mercato circolare della moda: nello specifico, i Sim adolescenti, recandosi al ThrifTea (il negozio dell'usato del nuovo quartiere... c'è anche un Boba Bar all'interno!), possono acquistare capi d'abbigliamento disegnati dai venditori reali di Depop, e guadagnare Simoleons vendendo gli outfit sulle nuove app Trendi del gioco.

Scopri chi sei Non tutti comprenderanno la Gen-Z, Vita da Liceali è un modo di vedere questa generazione da un nuovo punto di vista Uno dei pilastri fondamentali dell'espansione Vita da liceali è quello della ricerca di sé stessi. Gli anni dell'adolescenza, infatti, sono momenti in cui ci si comincia ad interrogare sulla propria identità. Chi siamo veramente? Cosa ci piace? Chi ci piace? Quali emozioni popolano la nostra mente, il nostro cuore... e tutto il resto del corpo? Questo aspetto diventa decisivo per l'espansione, visto il periodo di transizione che affrontano i Sim adolescenti, ma che verrà supportato con un aggiornamento gratuito disponibile per tutti i giocatori, che coinvolgerà l'identità di genere dei Sim e la sfera emotiva e sessuale degli stessi. Approfondiremo nei prossimi giorni l'argomento con un'intervista interamente dedicata al tema dell'inclusione in The Sims 4 ma, per il momento, vi basti sapere che (oltre all'introduzione dei pronomi con una patch gratuita) ad oggi il sesso che noi sceglieremo per il nostro Sim è quello legato all'identità di genere e non al sesso biologico. Identità e aspetto fisico sono quindi slegati, e questo era già stato definito attraverso passati aggiornamenti. La novità è l'aggiunta dei gusti romantici e sessuali, personalizzabili in modo indipendente; nello specifico, al giocatore viene chiesto di scegliere un genere, maschile o femminile, sia per l'interesse sessuale che per quello romantico, dove quest'ultimo può essere anche disattivato... con buona pace di chi crede ancora che sesso e sentimenti siano due aspetti della vita privata che devono obbligatoriamente andare a braccetto. Un'altra importante aggiunta fatta con l'aggiornamento gratuito è dedicata alla peluria negli adolescenti. La patch gratuita aggiungerà un numero predefinito di "stili" di peluria, che potremo applicare nella zona di gambe, braccia, schiena e petto, mentre l'espansione Vita da liceali, oltre a integrare un set di nuovi stili, consentirà l'attivazione della crescita dei peli, che i nostri Sim dovranno tenere a bada depilandosi regolarmente.

Vita da liceo Il ballo scolastico è un momento magico per i nostri Sim adolescenti! Arrivati a questo punto, è lecito chiedersi come sia una giornata tipo di un alunno della Copperdale High School? Nella vita reale spenderemmo la maggior parte del tempo a lezione ma, come ben sappiamo, ciò che davvero rende interessanti gli anni del liceo è quello che succede al di fuori dell'aula. Ovviamente ci sono attività dedicate alle lezioni, perché ogni giorno i nostri Sim adolescenti parteciperanno a due lezioni distinte dedicate a diverse materie, andando ad accrescere i punti abilità; i Sim con un temperamento più acceso e ribelle potrebbero non comportarsi molto bene durante gli orari di scuola, ricevendo richiami e finendo nell'aula di punizione. Al di fuori delle lezioni i nostri Sim adolescenti avranno modo di interagire tra loro attraverso una lunga serie di azioni sociali appositamente pensate per l'occasione, dov'è forse le più importanti ai fini del gameplay sono il corteggiamento e l'invito dei Sim al ballo scolastico. Parliamo di un evento fortemente sentito nei licei americani, tradizione che sfugge un po' alla nostra comprensione ma che certamente, dopo anni di esposizione mediatica a prodotti statunitensi, ha affascinato alcuni di noi italiani. Invitare altri Sim al ballo, coronare il proprio sogno romantico e organizzare fisicamente l'evento, che potrà essere personalizzato in tutti gli aspetti grazie a nuovi oggetti presenti nella modalità Compra e Costruisci, è un punto molto importante di Vita da liceali. Il ballo però è solo un momento speciale all'interno di una routine quotidiana fatta di rapporti coi compagni e gli insegnanti, pasti consumati alla mensa e infiniti minuti trascorsi a personalizzare il nostro armadietto... o nasconderci dentro uno scherzo per il malcapitato proprietario! Senza contare le attività dei club extrascolastici: i nostri Sim adolescenti infatti potranno affiliarsi a un club extrascolastico, sia questo quello degli sportivi, delle cheerleader o degli appassionati di computer e così via. Tante attività richiedono tante energie da spendere e negli anni dell'adolescenza si viene soprattutto spinti ad uscire dalla propria area di comfort, spesso proprio per prendere parte a nuove esperienze ed attività extracurricolari. Come è capitato a noi, anche i nostri Sim adolescenti si sentiranno talvolta bloccati dalle loro stesse paure, organizzate in un nuovo sistema che impatta sul comportamento del nostro Sim. I sentimenti e lo stato emotivo dei Sim infatti è influenzato dalle loro aspirazioni, dal loro ruolo lavorativo e/o sociale, persino dai fattori ambientali del luogo in cui si trovano in un dato momento. Lo stesso vale anche per le paure, che nei Sim adolescenti a volte assumono connotati un po' più esistenziali, come quella di non riuscire a realizzare un sogno o quella di dichiararsi alla propria cotta. Le paure, per quello che abbiamo potuto vedere, sono accompagnate anche da una serie di suggerimenti che possono alleviare le pene del nostro Sim; ad esempio, lo stress del temere di non riuscire a realizzare un proprio sogno può essere alleviato confrontandosi con un amico e confessare il proprio timore. La camera da letto: il regno dell'adolescente Per fortuna che c'è sempre la nostra cameretta per trovare un rifugio sicuro dalle difficoltà della vita! Come detto, l'espressione di sé stessi è fondamentale all'interno dell'espansione, e questa passa attraverso gli outfit dei nostri Sim ma anche attraverso le loro camere da letto. Personalizzare al meglio la camera da letto farà sentire a proprio agio i nostri Sim adolescenti, che potranno rendere la loro permanenza nella camera... remunerativa. Ai "lavoretti" classici pensati per i teenager, come baby sitter o cameriere/a, si aggiunge quello dello streamer. Potremmo scegliere un avatar per la piattaforma streaming e trascorre del tempo alla postazione PC guadagnando dalle donazioni dei nostri follower. E non vi preoccupate: ci sarà tutto l'equipaggiamento per accessoriare i nostri giovani Sim-streamer, pannelli led triangolari compresi!

The Sims 4: Vita da liceali è potenzialmente l'espansione più lontana dalla comprensione del giocatore medio e al contempo la più vicina al sentire del pubblico. Gli sviluppatori si sono impegnati a lungo per soddisfare la lunga serie di richieste della community, che trovano riscontro nelle molteplici aggiunte fatte. Siamo rimasti stupiti dalle numerose interazioni sociali e dal sistema delle paure, che probabilmente approfondiremo in una successiva prova del gioco.