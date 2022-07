Hogwarts Legacy, niente Quidditch nel gioco secondo "diverse fonti"

Hogwarts Legacy a quanto pare non includerà il Quidditch: stando a diverse fonti che sostengono di essere vicine al progetto, il peculiare sport magico farà parte del mondo di gioco ma non potremo cimentarci direttamente con tale esperienza.

Come forse ricorderete, il Quidditch non è stato confermato dagli autori di Hogwarts Legacy, che evidentemente hanno dovuto rinunciare a questa feature per non togliere risorse a tutti gli altri aspetti dell'avventura.

È ovviamente un peccato, perché da un tie-in del Wizarding World così ambizioso era lecito attendersi un pacchetto completo di contenuti e il Quidditch rappresenta senza alcun dubbio uno degli elementi che i fan avrebbero voluto vedere.

Tuttavia è chiaro che se eliminare lo sport praticato dagli studenti di Hogwarts ha consentito agli sviluppatori di curare maggiormente la struttura di gioco, le missioni secondarie, i personaggi e quant'altro, immaginiamo si tratti di un compromesso legittimo.

Per il momento la notizia non è ufficiale e rimane un rumor: scopriremo nel corso delle prossime settimane e dei prossimi mesi come stanno davvero le cose... magari nell'ambito di una nuova presentazione che includa anche la data di uscita ufficiale di Hogwarts Legacy.