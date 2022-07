Stray, ecco lo zaino per gatti ufficiale prodotto da Travel Cat in edizione limitata

Stray può contare su di uno zaino per gatti ufficiale, prodotto da Travel Cat in edizione limitata: un sofisticato trasportino caratterizzato da una colorazione peculiare e da una patch con il logo del gioco.

Certo, il prezzo di questo simpatico accessorio non è accessibilissimo, 200€ più tasse e spedizioni, ma chi possiede un gatto e magari non vede l'ora di portarlo un po' in giro sa quanto questo tipo di prodotti debba rispondere a precisi criteri di praticità e robustezza.

Disponibile gratis per gli abbonati a PlayStation Plus Extra e Premium, Stray ci metterà al comando di un gatto randagio impegnato a esplorare una decadente città del futuro in compagnia del simpatico drone B-12.

Fra un salto, un puzzle e un frenetico inseguimento, scopriremo che lo scenario nasconde molti segreti e che rivelarli potrebbe consentirci di tornare dalla nostra colonia felina, regalando al contempo una nuova speranza agli abitanti.