Inazuma Eleven: Great Road of Heroes, novità in arrivo la settimana prossima

Level-5 ha annunciato per bocca del producer Akihiro Hino che la prossima settimana arriveranno delle novità riguardanti Inazuma Eleven: Great Road of Heroes, il nuovo episodio della celebre serie sportiva in uscita su PS4 e Nintendo Switch.

Rimandato al 2023 lo scorso aprile, Inazuma Eleven: Great Road of Heroes si sta facendo decisamente desiderare dai tanti appassionati del franchise, anche se non sono chiari i motivi di questo sviluppo travagliato.

Ad ogni modo, come detto, la settimana prossima Hino e i suoi collaboratori riveleranno alcune informazioni sul gioco, magari qualche dettaglio su struttura e gameplay ma anche una finestra di lancio più precisa.

"La settimana prossima aggiorneremo il blog sullo svilppo del nuovo Inazuma Eleven e pubblicheremo alcune informazioni sotto forma di aggiornamenti", ha scritto il producer in un post su Twitter.

"Per tutti quelli che aspettano con trepidazione il gioco: vi assicuriamo che stiamo lavorando duramente per fare le cose nella maniera migliore. Non vedo l'ora che sia la prossima settimana!"