Halo Infinite, campagna cooperativa disponibile in versione beta

La campagna cooperativa di Halo Infinite è ora disponibile in versione beta per gli Xbox Insider: lo ha annunciato ufficialmente 343 Industries, citando anche la funzionalità Mission Replay.

La co-op avrebbe dovuto fare il proprio debutto qualche giorno fa, ma ci sono stati degli intoppi e il team di sviluppo ha detto di sperare che la campagna cooperativa potesse iniziare questa settimana.

Come già riportato, gli sviluppatori hanno fatto in modo che i progressi in questo caso siano condivisi fra i due giocatori che partecipano, tramite la creazione di un nuovo slot di salvataggio.

Per quanto riguarda invece il Mission Replay, si tratta di un'opzione che permette di rigiocare le missioni di Halo Infinite anche qualora siano già state completate.

Sempre a proposito del gioco, l'ex Bungie Paul Bertone entra nel team di sviluppo e immaginiamo potrà infondere un po' di stile classico nell'esperienza.