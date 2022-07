Halo Infinite, l'ex Bungie Paul Bertone entra nel team di sviluppo

Paul Bertone, ex director presso Bungie, è entrato a far parte di 343 Industries per lavorare a Halo Infinite nel ruolo di technical design director: si occuperà di colmare il gap fra programmazione e design.

A pochi giorni dall'annuncio della data di uscita della campagna coooperativa di Halo Infinite, il gioco potrà dunque contare su di una personalità di alto profilo nel team di sviluppo, che ha lavorato ai primi cinque episodi del franchise.

"Sono felice di annunciare che il veterano Paul Bertone si è unito al team in qualità di studio technical design director", ha scritto su Twitter Joseph Staten, head of creative presso 343 Industries.

"Paul e io ci siamo incontrati nel 1999, ai tempi della Bungie di Chicago, e da allora abbiamo lanciato i primi tre Halo, ODST e Reach insieme. Sono entusiasta che Paul possa aiutarci a disegnare il futuro di Halo Infinite."

Bertone ha lavorato in Bungie dal 2000 al 2012, quindi ha lasciato l'azienda durante il passaggio da Halo a Destiny. In quel periodo ha collaborato con diversi studi, incluso Undead Labs su State of Decay e State of Decay 2.