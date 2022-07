Halo Infinite, la campagna cooperativa ha una data di uscita

La campagna cooperativa di Halo Infinite ha finalmente una data di uscita ufficiale: 343 Industries ha annunciato che la modalità sarà disponibile nel gioco in versione preview a partire dall'11 luglio insieme al Mission Replay, un'opzione per rigiocare le missioni già completate.

Protagonista di un paio di video di gameplay trafugati, la campagna cooperativa di Halo Infinite consentirà appunto di affrontare l'esperienza insieme a un compagno, condividendo la progressione.

"Quando i giocatori si uniscono al Fireteam e scelgono lo slot di salvataggio da utilizzare, il gioco aggrega lo status di tutte le missioni, così che quelle portate a termine da tutti i membri della squadra risultino completate, mentre le altre no", ha spiegato il lead world designer John Mulkey.

"Potete pensare a questo sistema come a una sorta di minimo comune denominatore dei progressi all'interno della campagna per i membri della squadra. In questo modo nessuno potrà completare le missioni senza rispettare l'ordine", ha aggiunto il principal software engineer Isaac Bender.

"Ciò significa anche che tutti gli elementi sbloccabili ottenuti nella cooperativa vengono conservati nel single player. Dunque se avete difficoltà a trovare un Teschio, potete entrare in partita insieme a un amico e se lui dovesse raccoglierlo in una missione lo otterrete anche voi."