League of Legends: le McDelivery Ggang Academy sfidano Paolo Cannone e altri talent su Twitch

La McDGGang LoL Academy chiude la prima fase di formazione di cinque ragazze destinate a fare grandi cose nel mondo dell'esport. Superate non poche difficoltà, l'esperienza ripaga e ripagherà ogni sforzo se dedizione e costanza rimarranno i punti di forza di Greta Rëi, crazylazylou, SakyBlue, Criseldia e imSharON_, le cinque prescelte. Come nuovo step di crescita le player di McDGGang dovranno mettersi letteralmente in gioco contro team... affamati di vittoria! Si comincia con un divertente torneo community nel quale le ragazze sfideranno a partire dalle 20 in diretta su Twitch quattro team capitanati da quattro giocatori d'eccezione: Sekuar, Paolo Cannone, Lilyane e Fragola.

Saranno degli scontri sicuramente interessanti, ricchi di belle giocate, ma anche momenti d'intrattenimento, da seguire sul canale Twitch di Machete Gaming o sulle nostre pagine. L'appuntamento è quindi fissato alle 20 di stasera, non mancate!