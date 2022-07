Shin Megami Tensei 3: Nocturne HD Remaster ha venduto 600.000 copie in tutto il mondo

Nell'ultimo report finanziario di Atlus è stato svelato che Shin Megami Tensei 3: Nocturne HD Remaster ha totalizzato 600.000 copie vendute nel mondo dal lancio, avvenuto a ottobre del 2020 in Giappone e ad agosto 2021 in Europa e Nord America.

Un dato che conferma la crescita di popolarità della serie e in generale dei giochi Atlus. 600.000 copie potrebbero non sembrare molte, ma in realtà sono un risultato più che positivo per la remaster di un titolo appartenente a un genere un po' di nicchia.

Giusto per fare un paragone, Shin Megami Tensei 5, l'ultimo capitolo della serie, ha superato 1 milione di copie, stando ai dati svelati da Atlus ad aprile, seppur bisogna tenere in considerazione il fatto che in questo caso parliamo di un gioco disponibile esclusivamente su Switch, mentre Shin Megami Tensei 3: Nocturne HD Remaster è approdato anche su PS4 e PC.

A proposito della popolarità in aumento per Shin Megami Tensei, ieri Sega ha svelato che ha intenzione di adattare i giochi Atlus, inclusi anche quelli della serie Persona, in serie TV e film live-action.