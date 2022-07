PS5: update 22.01-05.50.00.08 disponibile, dettagli dell'aggiornamento firmware

È disponibile un nuovo update per il firmware di PS5: si tratta dell'aggiornamento di sistema 22.01-05.50.00.08, appena rilasciato da Sony. Il peso del download è di 1,061 GB.

Dopo le patch di Horizon Forbidden West e Gran Turismo 7, tocca dunque anche a PlayStation 5 aggiornare il proprio software, in questo caso con l'introduzione di nuove funzionalità.

La principale novità è rappresentata dal supporto a ulteriori funzionalità per la modalità a bassa latenza, ALLM, per i televisori compatibili. Impostando tale opzione su automatico, il televisore la attiverà di default durante l'uso dei giochi. Spegnendola, entrerà in azione solo in modalità VRR.

Per il resto i dettagli forniti da Sony sono vaghi: l'aggiornamento di sistema migliora le prestazioni generali della console, ma non vengono indicate situazioni specifiche o particolari problemi risolti con il nuovo firmware.

Come ricorderete, il precedente update di PS5, versione 22.01-05.10.00.23, è stato rilasciato a maggio.