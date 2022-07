Horizon Forbidden West, l'aggiornamento 1.17 porta su PS5 VRR e modalità a 40 fps

Horizon Forbidden West ha appena ricevuto l'aggiornamento 1.17, che introduce su PS5 il supporto per il VRR e una modalità a 40 fps del tutto simile a quella apprezzata in Ratchet & Clank: Rift Apart.

E così, dopo aver migliorato molto la grafica a 60 fps con l'update 1.16, Horizon Forbidden West diventa anche compatibile con il variable refresh rate e introduce una nuova modalità grafica bilanciata appunto a 40 Hz.

Non è tutto: l'update parla anche di supporto all'HFR, acronimo di high frame rate, e infatti si parla di una frequenza di aggiornamento dai 60 ai 120 Hz per il gioco, sebbene sarà necessario attendere i primi test per capire come funzioni esattamente la cosa.

Stabile al secondo posto nella classifica UK, Horizon Forbidden West sta vivendo un sostanziale rilancio legato alle nuove scorte di PlayStation 5 immesse nei vari mercati.

Naturalmente la scelta degli utenti di recuperare il titolo sviluppato da Guerrilla Games non viene compiuta a caso: come avrete letto nella nostra recensione di Horizon Forbidden West, ci troviamo di fronte a un sequel straordinario.