Xbox Game Pass, un altro gioco si aggiunge a sorpresa ai titoli di luglio 2022

Xbox Game Pass sta per ottenere un altro gioco a sorpresa tra quelli previsti a luglio 2022 con il simpatico Garden Story, che arriverà direttamente all'interno del catalogo nella sua data di uscita, fissata per il 12 luglio 2022 e dunque decisamente vicina.

Stranamente, Garden Story non figurava nell'annuncio ufficiale di Microsoft pubblicato ieri sulla prima mandata di giochi per gli abbonati prevista nella prima metà di luglio 2022 su Xbox Game Pass, ma siamo piuttosto abituati ormai a vedere queste aggiunte a sorpresa al di fuori dei programmi pubblicati in precedenza, dunque non ci si stupisce più di tanto.

Garden Story è un gioco indie di Rose City Games, uscito in precedenza su PC e Nintendo Switch, incentrato su una tranquilla e affascinante ambientazione rurale.

Garden Story, uno screenshot del gioco

Protagonista della storia è una sorta di mirtillo antropomorfo, o qualcosa del genere, impegnato nella difficile missione di salvare il Grove, la foresta dove abita insieme agli amici, da una minaccia misteriosa.

In questo misto di action adventure in stile Zelda, elementi RPG e sandbox, ci troviamo allora a esplorare varie ambientazioni, prendere parte a diverse quest, risolvere enigmi, combattere nemici e scegliere varie attività all'interno di questo magico mondo dal tono decisamente rilassante.

Garden Story si aggiungerà dunque a Xbox Game Pass il 12 luglio 2022, precedendo di poco un'altra aggiunta emersa a sorpresa proprio oggi, ovvero Escape Academy, anche questo emerso al di fuori dell'annuncio ufficiale sulle novità di luglio 2022, che a questo punto salgono già a 14 giochi nella prima metà del mese.