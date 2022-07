Escape Academy ha una data di uscita ufficiale, dal day one su Xbox Game Pass

Escape Academy ha una data di uscita ufficiale: il gioco sarà disponibile su PC, PS5, PS4, Xbox Series X|S e Xbox One a partire dal 16 luglio, e come sappiamo entrerà dal day one nel catalogo di Xbox Game Pass.

Annunciato con un trailer lo scorso marzo, Escape Academy ci vedrà impegnati a padroneggiare l'arte della fuga, con la possibilità di affrontare la campagna in solitaria oppure in cooperativa insieme a un amico.

Alcuni giorni fa abbiamo provato Escape Academy, rimanendo sorpresi dalla sua capacità di offrire un'esperienza così vicina alla realtà delle escape room, nonché dai tanti contenuti disponibili all'interno della scuola che fa da sfondo all'avventura.

"Hai appena varcato i cancelli di Escape Academy, una scuola in cui promettenti studenti si esercitano per diventare strabilianti escapisti", si legge nella sinossi del gioco. "Gioca in tante stanze magistralmente disegnate a mano, concepite da esperti di escape room REALI."

"Immergiti in Escape Academy in solitaria o in modalità cooperativa con due giocatori. Disponibile in locale oppure online in splitscreen. Esplora il campus di Escape Academy e fai la conoscenza del corpo docente."

"In questo pittoresco gruppo di personaggi esperti di escapismo, qualcuno nasconde segreti che aspettano solo di essere rivelati..."