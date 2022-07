Xbox Game Pass, luglio 2022: annunciati i giochi della prima metà del mese

Arriva da Microsoft il consueto annuncio ufficiale sui nuovi giochi in arrivo su Xbox Game Pass a luglio 2022, in particolare per quanto riguarda questa prima metà del mese, con un totale di 12 titoli di cui alcuni sono però di ritorno rispetto a prima.

Vediamo dunque la lista dei giochi in arrivo nel catalogo di Xbox Game Pass nella prima metà di luglio 2022 per gli abbonati:

Last Call BBS - PC, 5 luglio

Yakuza 0 - Xbox, PC, Cloud, 5 luglio

Yakuza Kiwami - Xbox, PC, Cloud, 5 luglio

Yakuza Kiwami 2 - Xbox, PC, Cloud, 5 luglio

DJMax Respect V - Xbox, PC, Cloud, 7 luglio

Matchpoint: Tennis Championships - Xbox, PC, Cloud, 7 luglio

Road 96 - Xbox, PC, Cloud, 7 luglio

Escape Academy - Xbox, PC, 14 luglio

My Friend Peppa Pig - Xbox, PC, Cloud, 14 luglio

Overwhelm - PC, 14 luglio

PAW Patrol The Movie: Adventure City Calls - Xbox, PC, Cloud, 14 luglio

PowerWash Simulator - Xbox, PC, Cloud, 14 luglio

Come avevamo riportato qualche ora fa, in fatti, tornano all'interno del catalogo vari capitoli della serie Yakuza di Sega, ovvero Yakuza 0, Kiwami e Kiwami 2, dunque questi non rappresentano propriamente delle novità per chi era già abbonato in precedenza.

Xbox Game Pass, i giochi della prima metà di luglio 2022

Tuttavia, fa piacere che siano tornati a disposizione visto il valore della serie, e inoltre ci sono comunque parecchie novità in arrivo per questo mese, che spaziano su una gamma di generi e tipologie veramente ampia.

Per il resto, nei giorni scorsi è stato introdotto a sorpresa anche House Flipper, mentre ricordiamo i 5 giochi che lasceranno il catalogo di Xbox Game Pass il 15 luglio 2022. Quella annunciata oggi è la lista della prima metà del mese, a cui dovrebbe seguire quella della seconda metà di luglio 2022 tra un paio di settimane.