House Flipper è ora su Xbox Game Pass e Cloud Gaming

Senza preavviso, è stato aggiunto su Xbox Game Pass e Cloud Gaming un nuovo gioco: House Flipper. Si tratta di un simulatore nel quale si deve rinnovare una casa e renderla più bella.

Per lavorare alle abitazioni di House Flipper avremo a disposizione vari strumenti come un rullo per pittori, un lavavetri, una spatola, una scopa, un martello e non solo. Usando i vari strumenti si ottengono anche abilità per migliorare nel proprio lavoro. È anche possibile abbattere muri per ricreare l'edificio a proprio modo. Il gioco è alquanto apprezzato su Steam, dove ha valutazioni recenti positive al 96%.

House Flipper dispone anche di molti DLC, come Garden Flipper, HGTV DLC, Luxury Flipper e una versione animali domestici. La versione inclusa con Xbox Game Pass è però quella base: i DLC vanno in caso acquistati a parte.

House Flipper si aggiunge all'Xbox Game Pass

Si tratta di una piccola ma probabilmente gradita aggiunta al servizio di Microsoft. Xbox Game Pass ha da poco visto l'arrivo di altri giochi come FIFA 22, Naraka Bladepoint, la trilogia di Shadowrun, Omori, TMNT Shedder's Revenge e non solo.

Diteci, proverete anche House Flipper?