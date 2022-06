Red Bull Indie Forge: Soulstice è il protagonista indiscusso della puntata di oggi

Quello di oggi sarà un appuntamento speciale del Red Bull Indie Forge. Il protagonista indiscusso della puntata, infatti, sarà Soulstice, il promettente hack'n slash tutto italiano che ha aperto addirittura il PC Gaming Show di qualche giorno fa. E quale occasione migliore dell'avere in studio i creatori del gioco, ovvero Marco Mortillaro e Samuele Perseo, rispettivamente Lead Game Designer e Writer / Product Manager di Reply Game Studios, per scoprirlo nei dettagli? Nessuno, immaginiamo. E come sempre, alle 16 sul canale Twitch di Red Bull Italia ci sarà Marco Mottura a condurre le danze, questa volta in compagnia di Fabrizia Malgieri.

Abbiamo finalmente provato Soulstice negli scorsi giorni, verificando con mano la bontà del progetto made in Reply Game Studios. Un gioco che fonde un'estetica e un gameplay action tipicamente orientali, con una sensibilità tutta italiana.

L'appuntamento di oggi, quindi, sarà utile per scoprire qualche altro retroscena e magari qualche informazioni aggiuntiva sul gioco, che ricordiamo uscirà questi autunno su PC, Xbox e PlayStation.

Quale miglior occasione per scoprire uno dei giochi più ambiziosi del nostro paese, quindi?

Una scena di Soulstice

L'appuntamento è quindi fissato per oggi alle 16 sul canale Twitch di Redbull Italia e sulle nostre pagine, non mancate!