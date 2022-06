Cory Barlog è emozionantissimo per Starfield, si prenderà delle ferie per giocarci

Una simpatica digressione da parte di Cory Barlog è emersa in una discussione su God of War: Ragnarok e Starfield, che se non altro dimostra ancora una volta il grande fair play del director di Sony Santa Monica, il quale ha riferito di essere emozionantissimo per Starfield e di volersi prendere delle ferie per giocarci tranquillamente, quando sarà disponibile.

Il director di God of War, che ricordiamo non ha ricoperto lo stesso ruolo per God of War: Ragnarok, essendo impegnato su un progetto completamente nuovo e ancora sconosciuto, ha fatto capire come Starfield sia uno dei giochi che attende di più in assoluto, e come abbia intenzione di giocarci intensamente prendendosi anche una pausa dal lavoro una volta che sarà uscito sul mercato.



Al di là del siparietto simpatico, l'intervento di Barlog ha avuto anche la funzione di spezzare un'assurda guerra tra God of War e Starfield che era stata avviata da un tweet di un account piuttosto noto per alimentare la console war, ovvero The Red Dragon.

La risposta del game designer di Santa Monica è estremamente diplomatica, ma serve soprattutto a dimostrare come diatribe di questo genere nascano tra i fan e non abbiano assolutamente nulla a che vedere con gli sviluppatori, che dal canto loro apprezzano il lavoro altrui senza condizionamenti particolari, anche se appartenenti alla concorrenza. D'altra parte, lo stesso Barlog è solito a uscite di questo tipo, come quando aveva pubblicato un post in occasione dell'acquisto di una Xbox Series X per giocare ad Halo Infinite.

Nel frattempo, tuttavia, prosegue anche la telenovela sull'annuncio della data d'uscita di God of War: Ragnarok, altro argomento in cui si ritrova fortemente coinvolto sui social in questi giorni.