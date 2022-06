God of War Ragnarok: niente annuncio della data oggi, Schreier dice la propria

Oggi, 30 giugno 2022, secondo i rumor dovrebbe essere il giorno dell'annuncio della data di uscita di God of War Ragnarok. Ora, però, arriva un'affermazione opposta dal sempre ben informato Jason Schreier, giornalista di Bloomberg e insider. Secondo quanto da lui indicato, le recenti informazioni condivise da Cory Barlog fanno intendere che non sarà così.

Come potete leggere qui sopra, Jason Schreier ha scritto tramite Twitter che "riguardo ai rumor di God of War Ragnarok: fino a poco fa, c'erano in effetti dei piani per l'annuncio della data di uscita, programmati per il 30 giugno, secondo quanto riferito da persone familiari con il progetto. I recenti tweet di Cory Barlog suggeriscono che tutto ciò non avverrà. In ogni caso, per quanto ne so io, il gioco non è di nuovo stato rimandato".

I tweet al quale Schreier fa riferimento è il seguente, nel quale Barlog chiede ai giocatori di avere pazienza. Non cita direttamente God of War Ragnarok, ma è chiaro che fa riferimento a tale gioco.

Supponiamo comunque che la cosa più importante per i giocatori in questo momento sia la "conferma" di Schreier riguardo alla data di uscita: questo ritardo nell'annuncio non dovrebbe significare che il gioco è stato rimandato.

Anche Cory Barlog, come potete vedere qui sotto, afferma che la data di uscita non è stata rimandata. È possibile che Santa Monica stia confezionando un nuovo trailer per annunciare la data di uscita e stia quindi ultimando i lavori su di esso: magari l'annuncio è stato rimandato solo di poco, oppure Sony ha deciso di creare uno State of Play vero e proprio dedicato, all'ultimo secondo, e ha preferito prendersi un po' più di tempo per organizzarlo.

Per ora sono comunque tutte speculazioni. Non ci resta altro da fare se non attendere informazioni ufficiali.