God of War: Ragnarok, Cory Barlog chiede ai giocatori di avere pazienza

Quando verrà annunciata la data di uscita di God of War: Ragnarok? Questa è la domanda che si stanno ponendo i giocatori PS5 e PS4, in particolare negli ultimi giorni grazie alle voci di corridoio che arrivano da fonti più e meno affidabili. C'è chi si aspettava l'annuncio già da tempo, chi prevede verrà fatto domani e chi raccomanda ogni giorno di visitare il PlayStation Blog alle 15:00 in punto, sperando prima o poi di avere fortuna. In tutto ciò, il director Cory Barlog ha deciso di intervenire sui social, chiedendo ai fan di avere pazienza, promettendo che novità sulla nuova epopea di Kratos e Atreus verranno svelate non appena possibile.

"Se fosse per me condividerei tutte le informazioni non appena ne vengo a conoscenza. Tuttavia non dipende da me", ha detto Barlog su Twitter.

"Quindi vi prego, siate pazienti. Vi prometto che le cose verranno condivise non appena sarà possibile farlo. Creiamo giochi per voi. Possiamo creare giochi grazie a voi".

Secondo le fonti del noto giornalista Jason Schreier, God of War: Ragnarok dovrebbe raggiungere gli scaffali dei negozi a novembre. Per l'annuncio ufficiale quindi non dovrebbe mancare molto, anzi potrebbe essere imminente: The Snitch, un insider sbucato fuori dal nulla poche settimane fa e che in breve tempo ha messo a segno un buon numero di previsioni "azzeccate" ha lasciato intendere che novità su God of War: Ragnarok arriveranno il 30 giugno 2022, ovvero domani.