PlayStation, Xbox e Nintendo: il 2022 sarà da record grazie agli abbonamenti, per DFC Intelligence

DFC Intelligence ha pubblicato il suo rapporto con le previsioni per il 2022 per l'industria videoludica, in cui afferma che il mercato PC e console registrerà incassi da record grazie ai servizi ad abbonamento come PlayStation Plus e Xbox Game Pass, che stanno acquisendo sempre maggiore popolarità tra i giocatori.

Per il 2022 gli analisti di DFC Intelligence prevedono incassi pari a 72 miliardi di dollari, ovvero il 5% in più rispetto allo scorso anno, che a sua volta era stata un'annata da record.

"Un importante motore di questa crescita non sono le nuove uscite, ma il crescente utilizzo dei servizi in abbonamento di Microsoft, Sony, Nintendo e altri", ha affermato DFC.

"Prevediamo che un terzo delle entrate di software/servizi per Microsoft, Sony e Nintendo sarà rappresentato dai loro servizi di abbonamento, Xbox Game Pass, Nintendo Switch Online e il recente rinnovato PlayStation Plus."

Come detto il 2022 potrebbe rivelarsi un'annata da record per il mercato videoludico secondo DFC Intelligence, nonostante la carenza di hardware e i risultati del 2021 e 2020 "gonfiati" dalla pandemia, con tante persone che si sono avvicinate o hanno investito maggiormente nei videogiochi durante i lockdown.

"Anche se i prezzi aumentano e la possibilità di una recessione è in agguato, l'industria dei giochi dovrebbe continuare a crescere", ha affermato DFC Intelligence.