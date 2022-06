Monster Hunter Rise: Sunbreak, due video gameplay con protagonisti Espinas e Bishaten sanguigno

IGN.com ha pubblicato due video gameplay di Monster Hunter Rise: Sunbreak che mostrano le battute di caccia di due dei mostri che debutteranno nella corposa espansione per Nintendo Switch e PC in arrivo domani, l'Espinas e il Bishaten sanguigno.

Il video che trovate qui sopra mostra una caccia in multiplayer all'Espinas. Si tratta di un Wyvern volante proveniente da Monster Hunter Frontier piuttosto insidioso, dato che i suoi attacchi possono causare danni da fuoco nonché avvelenare e paralizzare allo stesso tempo il giocatore. Vediamo anche in azione le nuove mosse per Corno da Caccia e Falcione Insetto.

Nel secondo video invece vediamo una caccia al Bishaten sanguigno, sottospecie in grado di scagliare una pioggia di pigne infuocate contro i cacciatori. Inoltre viene mostrata anche la funzione delle "Missioni di collaborazione coi seguaci", dove il giocatore verrà accompagnato da degli NPC guidati dall'IA.

Se ancora non lo avete fatto, vi suggeriamo di leggere la nostra recensione di Monster Hunter Rise: Sunbreak, ricordandovi che l'espansione sarà disponibile da domani 30 giugno per PC e Nintendo Switch.