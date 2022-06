Call of Duty VS Barbie, il profilo ufficiale scherza sulle foto del film: camo perfetta

Il profilo ufficiale di Call of Duty ha scherzato sulle nuove foto del film di Barbie, che mostrano Margot Robbie e Ryan Gosling in una mise a dir poco vistosa. "Camo challenge level: Mastery", ha commentato l'account dello sparatutto.

In effetti i due attori vestiti in questo modo durerebbero pochi istanti in un qualsiasi episodio di Call of Duty prima di essere centrati praticamente da chiunque e da qualsiasi distanza, tanto sono sgargianti i loro vestiti.

Gli sviluppatori di Infinity Ward hanno garantito che Call of Duty Modern Warfare II non sarà provocatorio e punterà a far divertire, ma immaginiamo che gli Operatori del gioco non potranno agghindarsi in questa maniera mentre esplorano le mappe nelle modalità multiplayer.

Tornando invece al film di Barbie, secondo molti addetti ai lavori l'apparente, estrema frivolezza degli scatti pubblicati finora probabilmente è una sorta di specchietto per le allodole, nel senso che la pellicola potrebbe sorprendere per tono e contenuti.

Ricordiamo infatti che a dirigere il film troveremo Greta Gerwing, tre volte candidata all'Oscar, che firmerà la sceneggiatura insieme a Noah Baumbach, che ha scritto fra gli altri il recente "Storia di un matrimonio".