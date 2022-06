Call of Duty Modern Warfare II non sarà provocatorio, punterà a far divertire

Call of Duty: Modern Warfare II si focalizzerà maggiormente sul "divertimento". Questo è quanto ha svelato Activision, secondo il quale il nuovo gioco non includerà elementi "provocatori" e "scomodi" quanto quelli di Modern Warfare del 2019.

Parlando con GamesRadar+, il direttore creativo di Call of Duty: Modern Warfare II Patrick Kelly ha paragonato direttamente il prossimo sequel al suo predecessore, affermando che questa volta ci sarà maggiore attenzione all'"intrattenimento e divertimento".

"Quando guardo indietro a ciò che abbiamo fatto con [Modern Warfare] sono molto orgoglioso di ciò che abbiamo fatto nel 2019, ma c'erano molte cose che erano, a volte, più provocatorie o scomode. Stiamo cercando di concentrarci un po' di più sull'intrattenimento e sul divertimento in questo gioco", dice Kelly.

Call of Duty: Modern Warfare II

Kelly non entra nello specifico riguardo al "divertimento" di questo sequel di Modern Warfare, ma continua dicendo che gli sviluppatori "vogliono che il gioco sembri reale e vivo". Ciò suggerisce che qualsiasi elemento renda Call of Duty Modern Warfare II meno provocatorio non toglierà nulla al realismo della serie.

Kelly ha poi affermato che Modern Warfare II è un gioco "in cui tutti giocano insieme e si divertono". Anche in questo caso si tratta di un'affermazione un po' vaga, ma chiarisce leggermente spiegando che "non importa quale sia il vostro livello di abilità o il vostro interesse, potete giocare insieme negli stessi spazi; avete i vostri obiettivi, avete cose da fare".

Per tutte le informazioni sul gioco e su Warzone 2.0, potete fare riferimento alla nostra anteprima da poco pubblicata.