One Piece Odyssey sarà al Summer Game Fest 2022 con un nuovo trailer

One Piece Odyssey, il nuovo gioco di ruolo basato sulla celebre opera di Eiichirō Oda sarà uno dei protagonisti dello show di apertura del Summer Game Fest 2022 condotto da Geoff Keighley. Il titolo di Bandai Namco rappresenterà una delle "world premiere" dell'evento, dunque possiamo aspettarci sicuramente un nuovo trailer e dettagli.

La conferma è arrivata dall'account Twitter ufficiale del Summer Game Fest 2022, che ricorda che lo show di apertura andrà in onda alle 19:00 italiane di domani, giovedì 9 giugno 2022. Ovviamente seguiremo l'evento, pronti a riportarvi tutte le novità su One Piece Odyssey e gli altri giochi sulle nostre pagine.

One Piece Odyssey è un gioco di ruolo prodotto da Bandai Namco, prodotto personalmente da Eiichiro Oda, autore di One Piece. Il gioco può contare inoltre sulle musiche di Motoi Sakuraba, noto per il suo contributo a titoli come Dark Souls e la serie di Tales of.

"La Thousand Sunny è distrutta... La ciurma è dispersa... Rufy ha perso il suo cappello di paglia... Durante il viaggio, la ciurma dei pirati di Cappello di paglia, guidata da Monkey D. Rufy, viene travolta da una tempesta. Il gruppo si ritrova su una misteriosa isola, ma ciascun membro approda in un'area diversa, perdendo il contatto con gli altri. Da queste premesse, ha inizio un'avventura tra la natura selvaggia, in cui affrontare potenti nemici e conoscere i bizzarri abitanti dell'isola", recita la sinossi ufficiale di One Piece Odyssey.