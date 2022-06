Stray: edizione fisica per PS5 annunciata ufficialmente

iam8bit ha annunciato che pubblicherà l'edizione fisica per PS5 di Stray, l'avventura felina di Annapurna e in arrivo durante il corso dell'estate.

La versione retail includerà, oltre al gioco su disco ovviamente, anche sei cartoline artistiche colorate. A parte questo i dettagli sono piuttosto scarni e sappiamo solamente che sarà disponibile anche presso i rivenditori europei, con maggiori dettagli, come data di uscita e prezzo, che verranno svelati "presto". Inoltre, pare che non verrà realizzata una versione retail di Stray per PS4 e PC.

Stray è un action adventure in terza persona in cui vestiremo i panni di un gatto e ambientato tra le strade al neon di una cybercittà decadente. Per questo motivo le fasi esplorative, i combattimenti e la risoluzione di enigmi propongono meccaniche piuttosto particolari e incentrate sull'agilità del felino e l'uso di alcuni gadget tecnologici, cosa che ha generato molto interesse intorno al titolo fin dal suo annuncio.

Vi ricordiamo che Stray sarà disponibile a partire dal 19 luglio 2022 per PC, PS4 e PS5. Inoltre, l'avventura felina sarà inclusa al lancio nel catalogo di PlayStation Plus Extra e Premium.