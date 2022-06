Street Fighter 6 sarà al Summer Game Fest: ecco la data e l'ora

Capcom ha confermato che Street Fighter 6 farà la propria comparsa durante il Summer Game Fest. L'evento andrà in onda il 9 giugno 2022, alle 20:00 ora italiana.

L'informazione è stata condivisa tramite l'account Twitter ufficiale del Summer Game Fest, come potete vedere qui sotto. Nel tweet viene affermato: "Domani, Street Fighter 6 si unisce al Summer Game Gest. Non perdetevi l'annuncio di un personaggio e il nuovo gameplay durante l'evento indiretta. In streaming alle 20:00 CEST presso summergamefest.com".

Sappiamo che il Summer Game Fest si concentrerà soprattutto su giochi già noti: non dovremmo aspettarci troppo annunci completamente nuovi. Abbiamo la conferma che saranno presenti One Piece Odyssey, Marvel's Midnight Suns, Cuphead: The Delicious Last Course, The Callisto Protocol e Gotham Knights tra i vari.

Per quanto riguarda Street Figheter 6, abbiamo già visto lo schema dei comandi semplificati, confrontato con quello classico. Inoltre, possiamo rivedere il trailer con periodo di uscita dallo State of Play di giugno 2022.